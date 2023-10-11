شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يهنئ تامر عاشور: مبروك لصديق عمرى الزواج ربنا يبارك فى حياتكما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان رامى جمال صديقة المطرب تامر عاشور على عقد قرانه ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وهو يهنئه في حفل الزفاف معلقا: "مبروك لصديق عمري تامرعاشورالزواج ربنا يبارك في حياتكم ويسعدكم".



رامى جمال

كان قد أحيا النجوم محمد حماقى ورامى جمال ومصطفى حجاج حفل زفاف الفنان تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور. وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

كما حضر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي.