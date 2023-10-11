روان بن حسين تعاني من مرض نادر.. وحالتها تزداد سوءًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة روان بن حسين معاناتها من مرض نادر عبارة عن حساسية مزعجة وتسبب نوعاً من الحروق المؤلمة.

وأعلنت روان عن مرضها بصورة نشرتها عبر “إنستغرام” وظهرت فيها مع طبيبها المعالج داخل عيادته ووجّهت من خلالها رسالة توعية الى متابعيها قالت فيها: “من 4 أشهر وأنا أعاني من حساسية تشبه الحروق في صدري وظهري ويديّ وقدميّ وفروة رأسي… وراجعت الكثير من الأطباء، لكنهم فشلوا في تشخيص المرض وكانت حالتي كل يوم تزداد سوءاً”.وأضافت: “متابعاتي ومتابعيني مشكورين، شهور معي يرسلون لي مسجات وإيميلات وكل شخص يحاول يساعدني بمشاركته تجربته ولكن للأسف ماكان في شي مناسب للأعراض اللي اعاني منها إلى أن راجعت دكتور فايز غنّام، فطلب مني فحوصات الحساسية، فحوصات دم وأخذ خزعة من الجلد المصاب وأكدلي تشخيصي بمرض الذئبة الحمراء”.

واختتمت روان بن حسين رسالتها بالقول: “الصدمة اني من سنتين اعاني من أعراض الذئبة وللأسف كل دكتور كان يشخص الأعراض بأمراض مختلفة وهي كلها أعراض الذئبة. وطبعاً الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية اللي من الممكن أن يسببها أو يزيدها الضغط النفسي. للأسف أنا أكثر إنسانة كنت أوعّي الناس عن الصحة النفسيه وأهملت نفسي. الحمد لله على كل حال واسأل الله الشفاء لي ولكل مريض”.