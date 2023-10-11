جديد الفنانة وعد باللهجة المصرية.. “عايزاك على انفراد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة السعودية وعد أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “عايزاك” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وروّج حساب “روتانا ميوزك” على موقع “إكس – تويتر سابقًا” للأغنية إذ نشر مقطعًا منها وعلّق قائلًا: “سيب كل الناس وقوم.. عايزاك على انفراد للفنانة ‫وعد، كلمات تامر حسين، ‪ألحان عزيز وتوزيع جلال الحمداوي.

كذلك كشفت الفنانة وعد عبر حساباتها الشخصية عن الأغنية، وشاركت مقطعاً منها وعلّقت قائلةً: “ده أنا أموت لو زعلك زاد.. عايزاك على انفراد جديد الفنانة ‫وعد، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي.

وتقول كلمات أغنية “عايزاك”:

عايزاك على انفراد

سيب كل الناس وقوم

هل عندك اعتراض

أن العالم في كوم

وأنت لوحدك في كوم

ده أنا أموت لو زعلك زاد

ده أنا ألف وراك بلاد

علشان إنت تعز عليا وتلزمني

ده مأثر فيا مأزمني

مش ح أمشي من غير ما تكلمني

أنا بالي طويل.

يذكر أن أول أغنية قدَّمتها وعد باللهجة المصرية، حملت اسم “كاس العذاب” من كلمات الشاعر فضل الراوي، وألحان شادي، وتوزيع أسامة عبدالهادي.

وكانت وعد أحيت وعد أخيراً حفلًا في مسرح القوس بمدينة صلالة العمانية، كما أطلقت أغنية خليجية بعنوان “كذاب” من كلمات فهد المبدل، وألحان ناصر الصالح.