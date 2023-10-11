شاهد.. الجمهور يحاصر أحمد العوضي في كواليس “الإسكندراني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سافر الفنان المصري أحمد العوضي إلى مدينة الإسكندرية لتصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد “الإسكندراني” مع المخرج خالد يوسف، وذلك بعد الانتهاء من جزء كبير من مشاهد العمل في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأثناء تصوير مشاهده، تفاجأ العوضي بالتفاف عدد كبير من محبيه وجمهوره عليه؛ مما أدى إلى تعطيل التصوير.

ووثق العوضي هذه اللحظة من التفاف الجمهور حوله، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلّق قائلاً: “ألف حمد وشكر لله على حب إخواتي، استقبال عظيم من إخواتي الإسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الإسكندراني”.

وتابع: “ألف ألف ألف شكر على حبكم، وحبي ليكم قد وأكتر كمان، ألف ألف شكر”.

فيلم “الإسكندراني” تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته: حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، إنتصار، محمد رضوان وآخرون.

يُذكر أن أحمد العوضي قد أعلن مؤخراً خوضه الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بعد تعاقده رسمياً على مسلسل “حق عرب”، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي.

وكان للعوضي حضور قوي من خلال مشاركته في مسلسل “ضرب نار”، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وشارك بجانب العوضي عددٌ آخر من النجوم، على رأسهم: زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ماجد المصري، هدى الأتربي، أحمد بدير وآخرون.. والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

وتدور قصة مسلسل ضرب نار في إطار شعبي تشويقي؛ إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعيد مصر؛ حيث يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكوّنة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل “كاوتش سيارات”، وفجأة تنقلب حياته ويُضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.