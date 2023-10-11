شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفينتوس اقترب من التوصل لإتفاق مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان حول تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن زيدان لديه شغف كبير علي هذا التحدي ويراه مناسبا للعودة إلى الأضواء، حيث أن نجاحه في هذه التجربة سيظل عالقا في الأذهان إلى وقت طويل.

لا سيما أن يوفينتوس قد اوشك علي الإنهيار، والإختفاء من دائرة المنافسة ومنصات التتويج، والذي كان قد اعتاد عليها الفريق.

يوفينتوس يري أن زيدان سيكون رجل المرحلة القادمة، وهو الوحيد القادر علي عبور تلك المرحلة بالفريق، مما يجعل أهداف الثنائي مشتركة إلى حدا كبير.

زيدان يرفض تدريب المنتخبات

هذا ويرفض زيدان تدريب المنتخبات خلال الفترة القادمة، وأن الحالة الوحيدة التي كانت تجعله يقبل تلك المهمة، هي تدريب المنتخب الفرنسي فقط.