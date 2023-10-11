للمرة الأولى.. الموسم الجديد من مسلسل The Crown بجزئين وهذا موعد العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شبكة Netflix أن الموسم السادس والأخير من مسلسل The Crown المستوحى من حياة العائلة المالكة البريطانية، سيُعرض لأول مرة في جزأين هذا الخريف. وسيتم عرض الجزء الأول يوم الخميس 16 نوفمبر وسيتبعه الجزء الثاني يوم الخميس 14 ديسمبر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقسيم السلسلة إلى جزئين.

وكان من المفترض أن يكون الموسم الخامس هو الأخير للمسلسل، بعدها أعلنت منصة أن المسلسل سيتم تمديده إلى موسم سادس، وذلك في عام 2020. وقال الكاتب بيتر مورغان سابقاً: “عندما بدأنا مناقشة أحداث الموسم الخامس، سرعان ما أصبح من الواضح أنه من أجل تحقيق ثراء القصة وتعقيدها، يجب علينا العودة إلى الخطة الأصلية وتمديده إلى موسم سادس”.

وجاء التحديث بمقطع جديد يشوّق الجمهور إلى ما ستحمله القصة من أحداث جديدة، حيث انتقلت الكاميرا إلى غرفة جلوس فخمة بينما كانت الساعة تدق بشكل مشؤوم، مع ظهور أصوات الممثلات كلير فوي، وأوليفيا كولمان، وإيميلدا ستونتون أثناء عرض الفيديو.

ويتغير طاقم عمل مسلسل The Crown كل موسمين ليعكس تقدم الشخصيات على مر العقود، ويمر دور الملكة إليزابيث بين الممثلات الثلاث. وهذا ما ظهر بالإعلان التشويقي، إذ تخيل مرور الوقت من خلال تصوير النجوم وهم يسيرون في مسكن ملكي واسع. ويمكن سماع فوي تقول: “التاج هو رمز الثبات. إنه شيء أنت عليه، وليس ما تفعله”، بينما ظهرت لقطات تلفزيونية لها في شخصيتها. فلقد لعبت دور البطولة لأول مرة كملكة في الموسمين الأول والثاني من The Crown، في دور الملكة الشابة إليزابيث.

وبينما ينتقل الفيديو إلى صورة مؤطرة لكولمان- في دور الملكة التي لعبت دورها في الموسمين الثالث والرابع- يمكن سماعها تقول: “إن جزءاً من ذواتنا الطبيعية نفقد دائماً. لقد قدمنا جميعا التضحيات. ذلك ليس خياراً. إنه واجب”. ثم ينتقل المقطع بشكلٍ درامي إلى ستونتون – الحائزة على جائزة BAFTA والمرشحة لجائزة الأوسكار والتي ظهرت لأول مرة في دور الملكة إليزابيث في الموسم الخامس من The Crown وستختتم الملحمة في الموسم السادس القادم- وهي ترتدي زيها، وتُمسك يديها بهدوء قبل أن تخرج إلى شرفة تشبه تلك بقصر باكنغهام لتحية الجمهور المبتهج. ثم يتساءل صوت ستونتون: “ولكن ماذا عن الحياة التي وضعتها جانباً؟ المرأة التي وضعتها جانباً؟

في إشارة أخرى إلى ما يمكن أن يتطلع إليه المعجبون، قالت Netflix إن الموسم السادس سيغطي الأحداث من عام 1997 إلى عام 2005. وسيشهد الجزء الأول عودة إليزابيث ديبيكي في دور الأميرة ديانا، ويلعب دومينيك ويست دور الملك تشارلز، ويؤدي جوناثان برايس دور الأمير فيليب، ليزلي مانفيل في دور الأميرة مارغريت والنجمة ستونتون في دور الملكة إليزابيث.

عاد خالد عبد الله أيضاً بدور دودي الفايد، وسيشهد الجزء الأول ظهور روفوس كامبا وفلين إدواردز لأول مرة في دور الأمير الشاب ويليام والأمير هاري.

ستتابع الحلقات الأربع الأولى من الجزء الأول العلاقة بين ديانا ودودي قبل حادث السيارة المميت في باريس عام 1997. وقد أكد موقع People سابقاً أنه سيتم استبعاد لحظة الاصطدام من The Crown.