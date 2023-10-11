خالد عبدالرحمن يضرب موعدًا مع جمهوره في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن لإحياء حفل غنائي في مسرح “كوكا كولا أرينا” بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.

ونشر خالد عبدالرحمن “بوستر” الحفل عبر صفحته في موقع “إنستجرام” وحدَّد موعده لمحبيه وجمهوره.

وكان خالد عبدالرحمن قد أحيا مؤخرًا حفلًا في قطر، شارك فيه أيضاً الفنانان الكويتي مساعد البلوشي، والقطري ناصر الكبيسي.

وأحيا الفنان خالد عبدالرحمن عدداً من الحفلات الغنائية في العام الجاري 2023 بمناطق سعودية مختلفة، منها حفلة عيد الفطر في حائل، وليلة تكريم الفنان الراحل طلال مداح “ليلة صوت الأرض”، وحفلة في المسرح الجامعي بجامعة الملك خالد في مدينة أبها.

كذلك أحيا حفلاتٍ خارج السعودية، منها حفلًا في الكويت مع الفنانة بلقيس، و”الليلة الكلاسيكية” في قصر الإمارات بأبو ظبي، العاصمة الإماراتية، إلى جانب حفل في مسقط، العاصمة العمانية، مع الفنان عمر العبد اللات.

كذلك شارك في “ليلة من الماضي الجميل”، التي أقيمت على مدى يومين، بسهرةٍ فنيةٍ، أحياها مع فهد الكبيسي، وعايض، ودحوم الطلاسي، وعبدالعزيز الطيار وسط حضورٍ كبيرٍ في مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي”.