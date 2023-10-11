بالصور – تامر عاشور يحتفل بزواجه من الإعلامية نانسي نور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيم يوم أمس الثلاثاء حفل زفاف الفنان تامر عاشور، والإعلامية نانسي نور، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

وشارك تامر عاشور، محبيه ومتابعيه عبر صفحته على “إنستغرام”، صوراً من حفل زفافه حيث ظهر من خلالها برفقة زوجته نانسي نور، وكتب قائلا: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراننا”.

وتفاعل عدد من مشاهير الوسط الفني، مع الصور التي نشرها تامر عاشور منهم آيتن عامر، والتي علقت على الصور المنشورة قائلة: “الف مبروك ربنا يسعدكوا و يهنيكوا” ، كما علقت رنا سماحة قائلة: “ألف مبروك ياحلوين”.

تخرجت نانسى نور في كلية إعلام القاهرة وانضمت إلى قناة “روتانا مصرية” شاركت في تقديم برنامج “عز الشباب” بعد ذلك انضمت لقناة “سي بي سي”، شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي “هذا الصباح” و”ما وراء الحدث” على شاشة “إكسترا نيوز” وبدأ يعرفها الجمهور من خلال التغطيات الإخبارية وتقديمها للنشرات، وعدد من حلقات برنامج الـ”توك شو” الشهير “هنا العاصمة”.