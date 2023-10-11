بالفيديو – شقيقة كارمن سليمان تبحث عن فرصتها للغناء في “إكس فاكتور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة الشابة فرح سليمان شقيقة الفنانة المصرية كارمن سليمان في التصفيات التمهيدية لـ برنامج اكتشاف المواهب إكس فاكتور، وقدمت أغنية أكتبلك تعهد للفنانة أنغام، ونالت إعجاب لجنة التحكيم التي تضم، الفنانة أنغام، الفنان عبدالله الرويشد والفنان راغب علامة، وحصدت 3 نعم لتتأهل للمرحلة التالية من البرنامج.

وقالت فرح سليمان خلال البرنامج: عندي 25 سنة.. وأختي كارمن سليمان وعلشان هي عندها خبرة في البرامج، فهي شجعتني إني أجي وأخوض تجربة إكس فاكتور.

وأبهرت فرح لجنة التحكيم بأداء صوتها لأغنية أكتبلك تعهد، وقالت لها أنغام: أنا خبطت على الخشب، الله حقيقي، ليرد عليها راغب علامة: هي صاحبة الغنوة كانت دايبة وأنتي بتغني.

وقامت أنغام بالتصفيق لها قبل أن يمازح راغب (فرح)، قائلا “أنا محبتش صوتك ولا إحساسك ولا حضورك.. أنا بهزر انتي روعة”، وأضاف عبدالله “فرح اتبرجلنا” وقالت أنغام (أنا خبطت على الخشب الله حقيقي)، وعاد راغب ليعلق “صاحبة الغنوة كانت دايبة وانتي بتغني”.

يذكر أن كارمن سليمان عرفت الطريق نحو الشهرة بعد التتويج بلقب الموسم الأول لبرنامج “أراب أيدول” عام 2011، على حساب منافستها وقتها دنيا بطمة، وضمت لجنة التحكيم وقتها المطربة أحلام وراغب علامة والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

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