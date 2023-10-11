الصور الأولى لـ أنجلينا جولي بدور “ماريا كالاس” في السيرة الذاتية “Maria”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد أنجلينا جولي لدورها المقبل، حيث تم الكشف يوم أمس، الإثنين، عن اللمحات الأولى من فيلم السيرة الذاتية القادم لها Maria، والذي يُظهر الفائزة بجائزة الأوسكار، 48 عاماً، بدور نجمة الأوبرا “ماريا كالاس”.

تظهر صورتان جديدتان لجولي في شخصية مغنية الأوبرا اليونانية المولودة في الولايات المتحدة، في إحداها ترتدي نظارة كبيرة مستديرة، وفي الأخرى قبعة من الدانتيل واسعة الحواف.

استناداً إلى روايات حقيقية عن كالاس، سيروي فيلم Maria القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي استعادتها وأُعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات، وفقاً لبيان صحفي.

كان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. توفيت في باريس عام 1977 إثر نوبة قلبية، بحسب صحيفة The Guardian.

سيتم تصوير Maria على مدار ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، وسيحتوي على الملابس الأصلية التي ارتدتها كالاس، وفقاً لبيان صحفي.

يُعد فيلم Maria، الذي كتبه ستيفن نايت قبل إضراب الكُتَّاب WGA في هوليوود، وحصل على اتفاقية مؤقتة من SAG-AFTRA، هو أحدث فيلم عن السيرة الذاتية للمخرج بابلو لارين.

تميزت أفلامه السابقة، مثل Spencer لكريستين ستيوارت في دور الأميرة ديانا، وJackie لناتالي بورتمان في دور السيدة الأولى السابقة جاكلين كينيدي أوناسيس، للترشح لجائزة الأوسكار. هذا وقد تم عرض أحدث أفلامه El Conde لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2023.

قال لارين في بيان: “أنا متحمس للغاية لبدء إنتاج فيلم Maria، والذي آمل أن ينقل حياة ماريا كالاس الرائعة وعملها إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم؛ وذلك بفضل السيناريو الرائع لستيفن نايت، وعمل طاقم العمل بأكمله، خاصة عمل أنجلينا الرائع وإعداداتها الاستثنائية”.

ومن جانبها، قالت جولي في بيانٍ سابق: “أتحمل المسؤولية تجاه حياة ماريا وإرثها على محمل الجد، وسأبذل كل ما بوسعي لمواجهة التحدي”.

يمثل فيلم Maria عودة جولي إلى الشاشة الكبيرة بعد بطولة فيلم Eternals لعام 2021. في العرض الأول لهذا الفيلم،

أخبرت جولي موقع People أن أبناءها الستة كانوا متحمسين لرؤية أول ظهور لها في Marvel. وقالت الممثلة: “ما يحركني حقاً هو أنهم يريدون رؤيتي قوية، وبالتالي فإنهم لا يريدون رؤيتي في فيلم، لكنهم سعداء فقط لأنني سأكون قوية وأستمتع”.