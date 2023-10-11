للمرة الأولى منذ توليه الحكم.. تشارلز يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ75

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتهيأ الملك تشارلز الثالث؛ للاحتفال بيوم ميلاده الخامس والسبعين، في الرابع عشر من نوفمبر المقبل، وهي المرة الأولى التي يأتي فيها يوم ميلاده خلال توليه مقاليد الحكم في بريطانيا.

وتشارلز الثالث (مواليد 1948)، وعلى الرغم من أنه الحاكم الفعلي لبريطانيا منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية يوم 8 سبتمبر 2022، فإنه نصب رسمياً ملكاً على بريطانيا بتاريخ 6 مايو 2023، ما يعني أن يوم ميلاده المقبل سيمر عليه كملك رسمي لأول مرة.

وعلى الرغم من التقاليد الملكية البريطانية، التي تحتفي بيوم الملك البريطاني في شهر يونيو من كل عام، فإن «مؤسسة الأمير» (The Prince’s Foundation)، التابعة لتشارلز، تخطط للاحتفال بيوم ميلاده مساء 13 نوفمبر، في مكانين معاً، هما: «حدائق هايغروف» (Highgrove Garden) في غلوسيسترشاير بإنجلترا، و«منزل دومفريز» (Dumfries House) في كامنوك باسكتلندا، وتتميز هذه الاحتفالات بالموسيقى الحية المباشرة، وشاي بعد الظهر بحسب التقليد البريطاني الشهير، كما أن مهرجان «حدائق هايغروف» (Highgrove Garden) سيكون مفتوحاً أمام سكان غلوسيسترشاير وويلتشير وسومرست؛ للمشاركة في الحدث.

وتخطط «مؤسسة الأمير» (The Prince’s Foundation)، لدعوة بعض الأشخاص، الذين يبلغون من العمر هذا العام 75 عاماً؛ للوجود في الاحتفالية، كجزء من دور مؤسستنا الخيرية في خدمة مجتمعاتها، ولم تعلن المؤسسة إن كان الملك سيظهر في أيٍّ من الاحتفالين.

وكانت المؤسسة قد احتفلت العام الماضي بيوم ميلاد الملك «غير المتوج حينها»، من خلال تصويره في الضوء الخريفي المتوهج لشجرة بلوط قديمة في الحديقة، وهي عادة بريطانية عريقة، وتم حينها إطلاق التحية عبر البنادق في جميع أنحاء العاصمة؛ تكريماً لذكرى ميلاده الأول كملك لبريطانيا، وأطلقت King’s Troop Royal Horse المدفعية 41 كرة في «غرين بارك» بلندن، وأدت بعد ذلك فرقة الحرس الاسكتلندي أغنية «ذكرى ميلاد سعيد في منتزه»، كما أطلقت سرية المدفعية المحترمة 62 طلقة تحية في برج لندن.

ميلاد تشارلز:

ولد تشارلز في قصر بكنغهام بلندن، خلال عهد جده من طرف والدته، الملك جورج السادس، في الساعة 21:14 (بتوقيت غرينتش) يوم 14 نوفمبر عام 1948. وتشارلز الابن البكر للأميرة إليزابيث دوقة إدنبره، والأمير فيليب دوق إدنبره (في الأصل الأمير فيليب من اليونان والدنمارك)، وهو الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث. عمّده جيفري فيشر، رئيس أساقفة «كانتربري» في غرفة الموسيقى بقصر بكنغهام، في 15 ديسمبر عام 1948. أدت وفاة جده، واستلام والدته (الملكة إليزابيث الثانية)، عرش البلاد عام 1952، إلى جعله وريثاً شرعياً لعرش المملكة. وباعتباره الابن البكر، تقلد تلقائياً ألقاب: دوق كورنوال، ودوق روثيزاي، وإيرل كاريك، وبارون رينفرو، ولورد الجزر، وأمير اسكتلندا. حضر تشارلز مراسم تتويج والدته في دير وستمنستر، يوم 2 يونيو عام 1953. ويعود بنسبه عن طريق والده إلى العائلة الملكية في اليونان سابقاً، فوالده فيليب دوق أدنبره، هو ابن أندرو أمير اليونان والدنمارك ابن جورج الأول ملك اليونان ابن كرستيان التاسع ملك الدنمارك، ولديه شقيقان وشقيقة، هم: آن (مواليد 1950)، أندرو (مواليد 1960)، وإدوارد (مواليد 1964).