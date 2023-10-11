بعد عقد من الزمن.. جون سينا يعتذر من ذا روك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذر المصارع الأميركي جون سينا من مواطنه المصارع السابق والممثل دواين جونسون الملّقب بـ”ذا روك”، بعد أكثر من عقد من الزمن على بداية خلافهما، مؤكّداً أنّه الطرف المخطئ.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي، حول انتقاده جونسون في عام 2011 لدخوله مجال التمثيل، ثم قيامه بالخطوة عينها لاحقاً، أجاب سينا: “عليّ أن أقول أنا آسف وكنت مخطئاً، لأنني آسف وكنت مخطئاً، وهذه تجربة غير سعيدة للغاية”.

وأضاف: “أجرينا محادثة. لقد كبرنا. لقد تمكنت من الترحيب به في منزله (حلبة المصارعة)، والتي كانت بمثابة لحظة حقيقية كاملة”، في إشارة إلى تبادله الحديث مع “ذا روك” يوم 15 أيلول (سبتمبر) الماضي، في مسابقة Smackdown.

وتابع بطل المصارعة الحرّة متوّجهاً إلى سائله: “أنت على حق عندما تقول إنّ الناس الآن يقولون إنني أصبحت الشخص الذي كنت أكرهه. أرى هذا المنظور وأفهمه”.