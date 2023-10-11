بعد تعرضه لتهديدات بالقتل.. قوات كوماندوس لحماية شاروخان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كلّفت السلطات الهندية عناصر من قوات النخبة، بحماية نجم بوليوود شاروخان، عقب تعرضه لتهديدات بالقتل.

ورفعت ولاية ماهاراشترا بناءً على توصيات لجنة القوى العليا، مستوى حماية شاروخان إلى درجة Y+، بعد تلقي الممثل الهندي، اتصالات تهديد بالقتل بعد فيلمي “باتان” و”جوان”.

وخصصت له بدلاً من عنصرين من الشرطة، فريقاً مكوناً من 6 “كوماندوس” من وحدة أمن كبار الشخصيات، لحماية شاروخان على مدار 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى 4 من أفراد شرطة مومباي مسلحين لحراسة منزله على مدار الساعة.