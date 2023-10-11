شكرا لقرائتكم خبر عن روما في خطر.. صدمة كبيرة لـ مورينيو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، عن صدمة جديدة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب إصابة نجم فريق روما الإيطالي وتأكد غيابه لمدة شهر عن الملاعب.

ديبالا يغيب عن الملاعب شهر

وقال الصحيفة الإيطالية أن ديبالا يعاني من إصابة في الركبة اليسرى والنسبة الأكبر هو غيابه عن مباراتي فريقه ضد مونزا وسلافيا براها، إذ أن غيابه سيمتد لمدة شهر على الأرجح.

وتعرض ديبالا للإصابة في مباراة فريقه أمام نظيره فريق كالياري في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وأجبر جوزيه مورينيو على تبديله في الدقيقة 40 ودخل أندريا بيلوتي بدلا منه.

وعلى الجانب الأخر، اتخذ ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قرارا باستبعاد ديبالا من قائمة المنتخب المستدعاة في فترة التوقف الدولي.

وسيلاقي روما مونزا في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم 22 أكتوبر، ومن ثم سلافيا براها في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 26 من الشهر ذاته، ويستهدف الجهاز الطبي لفريق روما تجهيز لاعب يوفنتوس السابق لمباراة إنتر في الجولة الـ10 من الدوري الإيطالي يوم 29 أكتوبر.

ويحتل فريق روما الإيطالي المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة.