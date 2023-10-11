ميرنا وليد - بيروت - اختار المخرج اللبناني إيلي رموز شريكة حياته جيسيكا ساسين ليتعهد لها بالحب والوفاء، اذ دخلا القفص الذهبي وأقاما حفلا حضره العائلة والأصدقاء وعدد من المشاهير مثل الممثلين يوسف حداد، وختام اللحام وغيرهما.

توّج الثنائي حبهما بالزواج، بصفحة جديدة تختلف عن سابقاتها، سيتحدان سويا في هذه الحياة أمام كل صعوبة، سيواجهانها بالحب والدعم والتفاهم.

موقع "الفن" تواجد في حفل زفاف إيلي رموز وجيسيكا ساسين، اذ وجهنا لهما التهنئة متمنين ان تبقى السعادة تجمعهما، وقد أجرينا لقاء مع العريس إيلي رموز، والممثلة نور غندور التي وّجهت للعروسين التهنئة ايضا.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- إيلي رموز وجيسيكا ساسين يدخلان القفص الذهبي..وهكذا علّقت نور غندور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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