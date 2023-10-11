كريم عبد العزيز ينتقل بين بلد والآخر بسبب "الحشاشين"

ميرنا وليد - بيروت - يسافر الممثل المصري كريم عبد العزيز الى عدة بلدان بسبب تصوير مسلسل "الحشاشين" الذي يقوم ببطولته، وهو ينتقل في مطلع تشرين الثاني / نوفمبر الى مالطا مع باقي فريق العمل لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

وكان الفريق امضى عشرة ايام في كازاخستان في شهر آب / اغسطس الماضي.

ويجسد عبد العزيز في المسلسل شخصية حسن الصباح مؤسّس طائفة توصف بأنها إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين أواخر القرن الخامس الهجري، وبدأت تدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله.

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.