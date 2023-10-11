رايلي كيو حفيدة إلفيس بريسلي سفيرة لدار عالمية

ميرنا وليد - بيروت - إختارت دار شانيل العالمية الممثلة الاميركية رايلي كيو حفيدة النجم العالمي إلفيس بريسلي، سفيرة جديدة للدار التي ستظهر في الحملة الاعلانية لمجموعة الملابس الجاهزة لربيع وصيف 2024. رايلي كيو ارتدت ازياء شانيل في مناسبات عدة. حضرت أيضاً عرض مجموعة كروز 2023 للعلامة التجارية في لوس أنجلوس في أيار/ مايو الماضي، وحضرت عرض الأزياء الراقية الخاص بالدار في باريس في تموز/ يوليو الماضي.

إشتهرت رايلي كيو في مسلسل "Daisy Jones and the Six"، حيث لعبت دور المغنية ومؤلفة الاغاني ديزي جونز.

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