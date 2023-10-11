بتوقيع مصمم لبناني.. أديل تتألق بفستان أسود - صور وفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة البريطانية أديل بفستان أسود من قماش كريب الحرير المزدوج من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة، الذي صمم خصيصاً لها، تميَّز بأكتافه المكشوفة وخصره المحدد، فيما جاءت تنورته بقصة عريضة.

فخطفت الأنظار إلى إطلالتها الكلاسيكية، وذلك في الحفل الذي أقامته في فندق سيزار بالاس بمدينة لاس فيغاس.

يُشار إلى أن الفستان استغرق تصميمه ما يقارب الـ300 ساعة عمل، من أجل تنفيذ التفاصيل الأنيقة بمثالية، فطرِّز الجزء العلوي للفستان يدويًا بحبيبات السواروفسكي المدببة السوداء، التي امتدت حول منطقة خط العنق والأكتاف، مما أضفى مزيدًا من الرقي والأناقة إلى إطلالتها.

وأكملت أديل إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفيها، فيما اعتمدت مكياجًا قويًا ارتكز على درجات اللون البني والبرونزي.