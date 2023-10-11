وفاة المخرج المصري علاء محجوب .. بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ميرنا وليد - بيروت - توفي، صباح اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول، المخرج المصري علاء محجوب، والد الفنانة نسمة محجوب، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.



وقد أعلن الفنان علي الألفي وفاته صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي كاتباً : "البقاء والدوام لله، وفاة والد الصديقة الفنانة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب، وحما صديقي شادي الحلواني، الله يرحمه ويصبر محبيه".

موعد جنازة المخرج علاء محجوب.

وذكرت ياسمين محجوب، ابنة عم الفنانة نسمة محجوب، أن صلاة الجنازة على المخرج علاء محجوب ستقام بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.