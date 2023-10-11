شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المخرج الراحل علاء محجوب إلى مسجد الحصرى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المخرج الراحل علاء محجوب إلى مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر لأداء صلاة الجنازة عليه بعد أذان الظهر، ولقد رحل المخرج علاء محجوب عن عالمنا صباح اليوم بأحد مستشفيات الشيخ زايد بعد تعرضة لوعكة صحية.



1جنازة المخرج علاء محجوب

المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائى مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.

أخرج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.



جنازة المخرج علاء محجوب

وظهر منذ فترة المخرج الراحل علاء محجوب فى إحدى حلقات برنامج واحد من الناس وقال المخرج علاء محجوب "إنه من الممكن أن أقدم فيلما استعراضيا غنائيا وتكون نسمة مشاركة فى العمل"، وتمنت نسمة خوض تلك التجربة.

وأضاف المخرج علاء محجوب خلال لقائه وابنته المطربة نسمة محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة أنه لا بد أن نقدم فيلمًا أو عملًا فنيًا عن ذوى الهمم، وعددهم كبير فى الوطن العربى ولهم بطولات وسجل مشرف