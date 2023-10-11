شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يتضامن مع القضية الفلسطينية: عاشت فلسطين حرة أبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم ياسر جلال، عن حزنه الشديد بسبب الأحداث الأخيرة التى وقعت على الأراضي الفلسطينية وقام بالتعليق علي هذه الأحداث بكلمات مؤثرة.

وقال ياسر، في بيان صحفي اليوم : "قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم ، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان ، عاشت فلسطين حرة أبية ، وبأمر الله ، وفى يوم قريب سيتحقق الحلم، وتعود القدس لأحضان العرب .. تحيا فلسطين".

ويقوم حاليا ياسر جلال، بتصوير مسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج ميديا هب و أروما وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى .

وآخر أعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" وعرض رمضان الماضى وضم العمل عدد من الفنانين منهم مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى .