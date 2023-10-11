حفيدة إلفيس بريسلي سفيرة جديدة لهذه الدار العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت دار “شانيل” CHANEL عن تعيين ريلي كيو، حفيدة إلفيس بريسلي ونجمة المسلسل الشهير “Daisy Jones and the Six” ، سفيرةً للدار، وأنها ستظهر في الحملة الإعلانية لمجموعة الملابس الجاهزة لربيع وصيف 2024.

وريلي كيو مقرّبة من دار “شانيل” منذ عشر سنوات، وقد ارتدت أزياء “شانيل” في مناسبات عدة، مثل حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” لعام 2017، و”مهرجان تورونتو السينمائي الدولي” لعام 2016.

وحضرت أيضاً عرض مجموعة كروز 2023 للعلامة التجارية في لوس أنجلوس في أيار (مايو) الماضي، وحضرت عرض الأزياء الراقية الخاص بالدار في باريس في تموز (يوليو) الماضي.