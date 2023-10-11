قرار مفاجئ من الشركة المنتجة لمسلسل شريف منير ورانيا يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانين شريف منير ورانيا يوسف الجديد، عن تغيير اسم العمل من “قائمة الأماني” الى “وبقينا اتنين” من دون ذكر السبب.

وهذا المسلسل هو الأول الذي يجمع بين رانيا يوسف وشريف منير، حيث تجسد فيه رانيا شخصية صاحبة شركة إعلانات تدخل في منافسات حامية مع شركة منافسة يقودها شريف منير، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته: ميمي جمال، عمرو وهبة، نانسي هلال، تامر فرج، ومروة عبدالمنعم.

وكانت “لها” قد كشفت عن تفاصيل العمل الذي روّجت له رانيا يوسف من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” بعدما نشرت صوراً وفيديو من كواليس التصوير وطرحت سؤالاً على جمهورها عن اسم العمل الفني الذي تخوضه وطبيعة شخصيتها فيه.

وأكدت “لها” أن رانيا تعاقدت على المشاركة في المسلسل، وذلك بعد أن نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو شوّقت به متابعيها لعمل جديد تبدأ تصويره، حيث ظهرت فيه بلوك مختلف عن إطلالاتها المعتادة.

ووجّهت إلى جمهورها سؤالاً حول توقعاتهم عن الشخصية التي تقدّمها في العمل، قائلةً: “‏يا ترى ده كواليس إيه؟”، كما نشرت مجموعة صور وعلّقت عليها متسائلةً: “يا ترى مين دي؟ وبتعمل إيه؟ وناوية على إيه؟”.

يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، مسلسل “عالم تاني”، وهو بطولة: نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده…، ومن تأليف إسلام يوسف وإخراج عبدالعزيز حشاد.