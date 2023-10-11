ما حقيقة تعرض أحمد حلمي لوعكة صحية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تعرض الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة أثناء إحدى جلسات التحضير لفيلمه الجديد “لسة حتة”.

علمت “لها” من مصدر في فيلم أحمد حلمي أنه بخير وأن ما تم تداوله عن صحته غير صحيح، وأنه يواصل العمل على فيلمه الجديد، والذي من المقرر أن يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي بعد انقطاع لأكثر من 20 عاماً عن العمل معاً، منذ أن قدّما فيلم “سهر الليالي” عام 2003.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عدة قد تداولت خلال الساعات الماضية أخباراً عن تعرض حلمي لوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي أثار قلق جمهوره عليه.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي الفنية، هو فيلم “واحد تاني” الذي عُرض العام الماضي وحقق من خلاله إيرادات عالية تخطّت الخمسين مليون جنيه وشاركه في البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.