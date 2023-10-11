كريم عبد العزيز في مالطا بسبب “الحشاشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان كريم عبد العزيز تصوير أحداث مسلسله الجديد “الحشاشين”، حيث ينتقل مع فريق العمل إلى مالطا مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير بعض المشاهد الخارجية في دولة كازاخستان في آب (أغسطس) الماضي حيث أمضوا عشرة أيام، عادوا بعدها إلى القاهرة لتصوير بعض المشاهد الداخلية.

ومن المقرر أن ينتقل تصوير المشاهد المتبقية إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة، وقد عاين مخرج العمل بيتر ميمي، أخيراً عدداً من أماكن تصوير المسلسل، على أن يتم تصوير بعض المشاهد في مصر بين الفيوم والمقطم وأكتوبر والقناطر ومدينة الإنتاج الإعلامي.

ويجسد كريم عبد العزيز في المسلسل شخصية “حسن الصباح”، مؤسّس طائفة توصف بأنها إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين أواخر القرن الخامس الهجري، وبدأت تدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله.

مسلسل “الحشاشين” من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.