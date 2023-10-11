صفية العمري تعود الى الدراما بعد غياب ست سنوات: “لا بديل لي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة صفية العمري عن تحضيرها لعمل جديد تعود به إلى الدراما بعد غياب ست سنوات منذ أن قدّمت آخر أعمالها الجزء السادس من “ليالي الحلمية”، كما تحدّثت عن شخصية “نازك السلحدار” الشهيرة، التي جسّدتها خلال أحداث المسلسل.

وقالت العمري في تصريحات إعلامية: “أنا بحضّر حاجة إن شاء الله مش عارفة هتلحق رمضان ولا لأ، والعمل الحلو بيعمل لوحده رمضان ولما بينجح بيجيب الجمهور، أنا فاكرة أن مسلسل “ليالي الحلمية” كان فيه جزء منه برا رمضان وحقق نجاح برضو”.

وأضافت أنها فخورة بتقديم شخصية “نازك السلحدار”، قائلة: “أنا فخورة إني عملت “نازك السلحدار” والعمل ناجح وأسطورة موجودة وهتفضل موجودة لكل الأجيال اللي جاية، ومفيش حد امتداد لحد، كل واحد له شخصيته وإنه ينجح في تقديم شخصية مميزة والشطارة إنها تبقى فيها بصمة وتكمّل”.

وعما تردّد حول كتابتها مذكراتها لتقديمها في عمل فني، قالت صفية العمري: “مظنش إني ممكن أكتب مذكراتي لأني معنديش الحاجة اللي تتكتب، ومفكرتش أكتبها”.

وفي جانب آخر، سبق أن طالبت الفنانة صفية العمري بحصول الفنانين على مقابل مادي، نظير عرض أعمالهم على القنوات التلفزيونية، قائلةً: “إحنا الفنانين اللي أعمالنا بتتذاع كل يوم المفروض يبقى لينا عائد والحقوق بتاعتنا ناخدها لكن محدش مهتم”. وأضافت: “العالم كله بيدفع للفنان، المنتجين مش هتدفع من جيوبها، لكن القنوات هي اللي مستفيدة والفنان مش مستفيد بحاجة، للأسف النهاردة فيه فنانين كتير مرضى، هل ينفع إن الدولة هي اللي تعالج الفنان؟ أنا غضبانة جداً”.