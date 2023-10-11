روبي تبدأ بـ”شغل فنادق”.. انتظروها في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة المصرية روبي تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل ويحمل عنوان “شغل فنادق”، ويشاركها في بطولته الفنان عمرو يوسف.

مسلسل “شغل فنادق” قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، ويشارك في السيناريو مهاب طارق، وهو التعاون الأول بين روبي ومحمد سامي.

ويعمل سامي حالياً على التحضيرات للعمل حيث سيعلن عن باقي فريق الممثلين تِباعاً بحسب التعاقدات.

ورأى عدد كبير من الجمهور أن المسلسل هو بمثابة صلح بين روبي ومحمد سامي، بعد تصريحاته الأخيرة عن مسلسل “حضرة العمدة” الذي قدّمته روبي في رمضان الماضي، وانتقده سامي مؤكداً أنه استاء كثيراً من وجود مسلسل باسم “حضرة العمدة”، في الوقت الذي يقدّم فيه مسلسله “جعفر العمدة”، كما علّق سامي على دور روبي في مسلسل “رانيا وسكينة” الذي قامت ببطولته روبي ومي عمر، وعُرض في رمضان 2022، مؤكداً أن زوجته مي عمر كانت تستطيع تقديم دور روبي في المسلسل بشكل أفضل، وهو ما أغضب روبي.

من ناحية أخرى، تفاعلت روبي مع عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت السبت الماضي، وعبّرت عن دعمها للشعب الفلسطيني، وشاركت منشوراً عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” قالت فيه: “هدية عيد ميلادي كده وصلت… اللهم كن عوناً لأهلنا في فلسطين وللمسلمين في شتى بقاع الأرض… اللهم نصراً عزيزاً”.