تأجيل حفل روبي وأحمد سعد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر النجمان أحمد سعد وروبي تأجيل حفلهما، الذي كان مقرراً إقامته مساء الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي تشهدها فلسطين منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وكان من المقرر أن يقدّم أحمد سعد وروبي أغنيتهما “يا ليالى” التي تعد أول عمل غنائي يجمع بينهما.

وأغنية “يا ليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصر، وحققت نجاحاً كبيراً عند طرحها على طريقة الفيديو كليب.