حمادة يعود بجزء رابع من “المداح”.. وهذا موعد التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان المصري حمادة هلال بالتحضير للجزء الرابع من مسلسل “المداح”، حيث يعقد حالياً جلسات عمل مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف أمين جمال وبعض نجوم العمل الذين شاركوا في أجزائه الثلاثة الماضية، وذلك استعداداً للبدء بالتصوير منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وكشف مصدر من داخل العمل أن الجزء الجديد من “المداح” سوف يشهد مفاجآت عدة على مستوى الأحداث والأبطال الجدد الذي سيشاركون فيه.

يُذكر أن الجزء الثالث من مسلسل “المداح”، حمل اسم “أسطورة العشق”، وشارك فيه عدد كبير من النجوم بجانب حمادة هلال، منهم: هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، لوسي، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبدالعزيز مخيون، خالد زكي…، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

من ناحية أخرى، توقف تصوير مسلسل حمادة هلال الجديد “عالم دبليو”، والذي يخرجه ياسين حسن ويشارك في بطولته محمد الشرنوبي، وذلك بعد تصوير مشاهد قليلة منه، والسبب ارتباط هلال بأعمال أخرى في الفترة الحالية، وانشغال المخرج في تصوير فيلم “الغربان”، من بطولة عمرو سعد.