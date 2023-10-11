صابر الرباعي يدعم القضية الفلسطينية

القاهرة- الخليج 365
دعم الفنان صابر الرباعي فلسطين و ما تواجهه ضد الكيان الإسرائيلي ، و الدمار الذي يمر علي أرض البلاد و إستشهاد عدد كبير من الأهالي.
و نشر صابر الرباعي تويتة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر و شارك بهاشتاج :"فلسطين قضيتي".
علي صعيد أخر ، عاش المطرب صابر الرباعي حالة من النشاط الغنائي هذا الصيف من خلال تقديمه عدد من الحفلات الغنائية ، و أبرزهم حفله بالأردن و تونس و أختتم فعاليات مهرجان بنزرت الدولي.
أما عن أخر أعمال صابر الرباعي الغنائية كانت أغنية "اللي يهمك " الذي طرحها منذ 3 أشهر و تخطت المليون عبر منصة يوتيوب ، الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم .
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