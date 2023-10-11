وليد توفيق يكشف عن سبب وحيد يجعله يفكر في اعتزال الفن

أعرب الفنان وليد توفيق عن تعلقه وحبه الشديد للفن والغناء وانه لا يمكن له أن يفكر فى قرار الأعتزال مطلقًا لأنه يعتبر ترك الفن هو بمثابة قطع الأنفاس.

وأضاف وليد توفيق فى تصريحات تليفزيونية ، قائلاً: إنه لن يفكر في قرار الاعتزال نهائي إلا فى حالة واحدة فقط وهى إذا شعر بأنه غير قادر على الغناء ولا العطاء للجمهور ولا يستطيع أن يتصل به لتقديم المزيد من الأعمال الجديدة.

وتابع وليد توفيق ،معلقًا: أعوذ بالله من الاعتزال، لكن ممكن اتخذ هذه الخطوة إذ حسيت ما راح أدى ولا أغني، أو أتواصل مع الجمهور ، وأن الفنان إذا امتنع عن الغناء، زي ما يكون قطعتم عنه النفس، ولكن أنا مع فكرة لما الفنان يحس إنه مش قادر يعطي، يبقي يستريح ويمنح وقته للأعمال الخيرية.

واختتم وليد توفيق حديثه برسالة لجمهوره ، قائلاً: بحبكم كتير ولولا محبتكم ما كنت استمريت فى هذا المشوار الطويل.

أخر الأعمال

كانت أخر أعمال وليد توفيق هى أغنية أصحاب السعادة، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع محمد عباس، وهو من إخراج ساري منير.

كما قدم أيضا أغنية ايلول التى طرحت على قناة يوتيوب مؤخرًا، وهي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

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