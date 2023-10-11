إيمان العاصي تُعلن تأجيل بطولتها المطلقة الأولى

أعلنت الفنانة إيمان العاصي عن تأجيل مسلسل "حب أفلاطوني" الذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى لها في عالم الدراما، وكان من المقرر عرضه خلال موسم الشتاء القادم، إلى موسم الصيف 2024، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف شريف الألفي

جدير بالذكر أن إيمان العاصي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً بتجسيدها شخصية "دلال" والتي كانت محور الأحداث، التي تدور حول "جعفر العمدة" رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاماً، ورحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، في الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما، ويصحبها لقبر فارغ لقراءة الفاتحة على روحه، ليكتشف في النهاية مفاجأة بأن زوجته دلال هي التي خططت لكل الأزمات التي مر بها.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

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