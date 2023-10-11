ليلى علوي تعيش نشاطا سينمائيا مكثفا وتقدم 3 أفلام لايت كوميدي

تعيش النجمة ليلى علوى حالة كبيرة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائى، إذ تعاقدت على أكثر من فيلم خلال الأسابيع الماضية بجانب أفلام أخرى تنظر عرضهم خلال الفترة المقبلة، والمفارقة هو اتجاه ليلى علوى إلى الأفلام اللايت في أعمالها الأخيرة وذلك في تحول جديد بمسيرتها خلال الفترة الماضية.

وتعاقدت ليلى علوى مؤخراً على بطولة فيلم كوميدى جديد يحمل اسم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم ومقرر بدء تصويره خلال الأسبوعين المقبلين لعرضه فى النصف الأول من عام 2024، ويجمع الفيلم بينهما وبين الفنانة بيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023 والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وبدأت ليلى علوى الشهر الماضى تصوير فيلم آخر بعنوان "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة عتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم " آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، حيث انتهت ليلى من تصويره الشهر قبل الماضى، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

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