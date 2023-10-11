ميرنا وليد - بيروت - لمع إسم المخرجة والممثلة اللبنانية رندلى قديح في التمثيل، وأكثر في مجال الإخراج.

وتعتبر رندلى من أهم المخرجات في الوطن العربي، وتعاملت مع عدد هائل من الفنانين والفنانات اللبنانيين والعرب، خصوصاً العراقيين، وتم ترشيح رندلى لجائزة أفضل مخرجة عربية ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي، الذي أقيم بدورته الاولى، وترأسه الفنانة العراقية شذى حسون.

وموقع "الفن" تواجد في الحفل بشخص رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، التي عادت بمجموعة من اللقاءات، بينها لقاء مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح، التي تحدثت عن المهرجان، وعن الكثير من الأمور المهمة.

رندلى تألقت في الحفل بفستان أسود أنيق مميز جداً من ناحية الكمين، وهو بتوقيع المصمم اللبناني فؤاد سركيس.

وجاءت إطلالة رندلى من أجل الإطلالات في الحفل.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- رندلى قديح تعد بمفاجأة .. وهذا ما قالته عن عدم تكريمها في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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