سجين معروف: "أرسلني الله إلى السجن لمساعدة الآخرين"

ميرنا وليد - بيروت - يعتقد مشهور مواقع التواصل تود كريسلي أن الفترة التي قضاها في السجن هي في الواقع مهمة من الله لمساعدة الآخرين.

.. ولهذا السبب يقول إنه يحاول تحسين ظروف السجن من الداخل.

وقال محامي تود، جاي سورجنت، واجه تود "إهمالًا جسيمًا ومثل هذا التجاهل التام للحياة البشرية واللياقة من كل من الموظفين ونظام التصحيحات بأكمله فقط، أثناء وجوده في FPC Pensacola في فلوريدا.

ويقول تود إنه يشعر بالسعادة لامتلاكه منصة يمكنه من خلالها إلقاء الضوء على المشكلات التي يواجهها هو والسجناء الآخرون يوميًا. ويدعي تود أنه تعرض لسوء المعاملة أثناء حبسه.

ولقد قيل إن الأشياء التي شهدها تود خلف قضبان الزنازين ليست أقل من القسوة، ولهذا السبب يخطط لاستخدام وقته وطاقته وموارده لجعل الحياة في السجن محتملة. أما بالنسبة للمعاملة القاسية... يقول محاميه إن تود رأى ذات مرة رجلاً يعاني من نوبة صرع ولم يحصل على المساعدة لأكثر من ساعة.

وعلى وجه التحديد، يقول جاي إن تود يخطط لإطلاق برامج وموارد للمساعدة في معالجة المشكلات التي يقول إن عددًا لا يحصى من السجناء يواجهونها. وقال ممثل عن مكتب السجون الفيدرالي: "بينما نرفض التعليق على الادعاءات المتناقلة، يمكننا أن نؤكد لكم بشكل قاطع أن المكتب الفيدرالي للسجون (FBOP) ملتزم بضمان سلامة وأمن جميع الأفراد في سكاننا". وموظفينا والجمهور. إن المعاملة الإنسانية للرجال والنساء المحتجزين لدينا هي الأولوية القصوى".

وحُكم على تود بالسجن 12 عامًا، بينما حكم على زوجته جولي بالسجن 7 سنوات... بعد إدانة الاثنين في محاكمة الاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي.