إيدي مورفي يعود بفيلم من أفلام عيد الميلاد

ميرنا وليد - بيروت - تزخر فترة عيد الميلاد واعياد نهاية العام بالافلام المخصصة للمناسبة والتي لها مقاييسها الجمالية بالقصص المعتمدة وطريقة التصوير وكل ما يدور حول هذه الافلام. يصور النجم العالمي إيدي مورفي فيلماً جديداً استعداداً لعرضه في عيد الميلاد.

يلعب مورفي في فيلم Candy Cane Lane دور كريس كارفر، وهو أب لثلاثة أطفال يحب عيد الميلاد كثيرًا حتى أنه إختار لجميع أولاده أسماء تحمل طابع عيد الميلاد هولي وجوي ونيك، وفقًا للمخرج ريجنالد هودلين.

يقول هودلين لـ people: "عندما يتم تسريح كريس من عمله بشكل غير متوقع، يتحمس للفوز بمسابقة تزيين المنزل في مسابقة كاندي كان لين التي تتضمن جائزة نقدية ضخمة".

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