معرض كوكو شانيل يصل الى لندن

ميرنا وليد - بيروت - يخصص متحف فيكتوريا وألبرت في لندن معرضاً للمرة الاولى في المدينة عن المصممة الفرنسية كوكو شانيل، يحتوي المعرض على بدلات التويد وفساتين السهرة المصنوعة من الشيفون وبعض المجوهرات.

يرسم هذا المعرض تطور أسلوب شانيل وتأسيس الدار، منذ افتتاح أول متجر قبعات لها في باريس عام 1910 وحتى عرض مجموعتها الأخيرة في عام 1971، وهو معرض لا بد من زيارته لأي عاشق للأناقة والحرية والحداثة.

يضم معرض شانيل حوالي 200 إطلالة تشمل قطعاً تراثية، إلى جانب الأكسسوارات والعطور والمجوهرات، إلى جانب الملابس المصممة لنجوم هوليوود الكبيرات لورين باكال ومارلين ديتريش.