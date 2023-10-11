ميرنا وليد - بيروت - بعد أن لفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة وتكهن البعض بأنه قد يكون خضع لعملية تكميم للمعدة، كشف الفنان أحمد رزق عن سر فقدان وزنه خلال تصريحات تلفزيونية، فقال:" " أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي بسبب مشكلة صحية جالي السكر من الدرجة التانية وكانت النتيجة إني بخس فلما بدأت أخس لقيت إني صحتي أفضل وشكلي أفضل وبقدر أعمل حاجات كتير وبقيت ألعب مع أولادي".
وتابع أحمد رزق:" لما بقيت أنزل في الوزن تاني حبيت الموضوع، بدأتها بدايت وبعدين بقا أسلوب حياة ... لو أكلت زي زمان بقيت بحس بتعب في معدتي وفي النهاية أقدر أقول الموضوع سهل مش صعب لأن الواحد لو أتعود على طريقة أكل معينة هيلاقي الموضوع سهل".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد رزق.. هذا هو سر فقدان وزنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.