أحمد رزق.. هذا هو سر فقدان وزنه

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن لفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة وتكهن البعض بأنه قد يكون خضع لعملية تكميم للمعدة، كشف الفنان أحمد رزق عن سر فقدان وزنه خلال تصريحات تلفزيونية، فقال:" " أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي بسبب مشكلة صحية جالي السكر من الدرجة التانية وكانت النتيجة إني بخس فلما بدأت أخس لقيت إني صحتي أفضل وشكلي أفضل وبقدر أعمل حاجات كتير وبقيت ألعب مع أولادي".



وتابع أحمد رزق:" لما بقيت أنزل في الوزن تاني حبيت الموضوع، بدأتها بدايت وبعدين بقا أسلوب حياة ... لو أكلت زي زمان بقيت بحس بتعب في معدتي وفي النهاية أقدر أقول الموضوع سهل مش صعب لأن الواحد لو أتعود على طريقة أكل معينة هيلاقي الموضوع سهل".