أحمد رزق يكشف سر فقدان وزنه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد رزق عن سر فقدان وزنه بعد ظهوره خلال الفترة الأخيرة وقد فقد الكثير من وزنه.

وقال رزق مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح":" "أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي بسبب مشكلة صحية، جالي السكر من الدرجة التانية وكانت النتيجة إني بخس فلما بدأت أخس لقيت إني صحتي أفضل وشكلي أفضل وبقدر أعمل حاجات كتير وبقيت ألعب مع أولادي".

وأضاف: "لما بقيت أنزل في الوزن تاني حبيت الموضوع، بدأتها بدايت وبعدين بقا أسلوب حياة، لو أكلت زي زمان بقيت بحس بتعب في معدتي وفي النهاية أقدر أقول الموضوع سهل مش صعب لأن الواحد لو أتعود على طريقة أكل معينة هتلاقي الموضوع سهل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد رزق مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2023، بطولة روبي، محمود عبد المغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب.