نسمة محجوب تعلن موعد ومكان عزاء والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة نسمة محجوب موعد ومكان إقامة عزاء والدها المخرج الراحل علاء محجوب، بعد وفاته صباح اليوم الأربعاء.

نسمة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "إنا لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفي إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب، المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

وتابعت: "سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق)".

وقدم المخرج الراحل علاء محجوب، 3 أفلام من إخراجه، وهي "عشماوي"، و"شاهد إثبات"، "الرقص مع الشيطان"، وأعلن من قبل أمنيته في تقديم فيلم غنائي استعراضي تقوم ببطولته ابنته المطربة نسمة محجوب.