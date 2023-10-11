فن ومشاهير

نسمة محجوب تعلن موعد ومكان عزاء والدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة نسمة محجوب موعد ومكان إقامة عزاء والدها المخرج الراحل علاء محجوب، بعد وفاته صباح اليوم الأربعاء.

نسمة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "إنا لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفي إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب، المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

وتابعت: "سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزّاق)".

وقدم المخرج الراحل علاء محجوب، 3 أفلام من إخراجه، وهي "عشماوي"، و"شاهد إثبات"، "الرقص مع الشيطان"، وأعلن من قبل أمنيته في تقديم فيلم غنائي استعراضي تقوم ببطولته ابنته المطربة نسمة محجوب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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