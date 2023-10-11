الصور الأولى من جنازة المخرج علاء محجوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شيعت منذ قليل جنازة المخرج علاء محجوب من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر

ياسمين محجوب "ابنة شقيق المخرج الراحل"، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقل إلى رحمة الله عمي الأستاذ علاء محجوب، والد سلمى محجوب ونسمة محجوب، برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة"؟

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري".

المخرج الراحل علاء محجوب، أخرج 3 أفلام ، وهي "عشماوي"، و "شاهد إثبات"، و"الرقص مع الشيطان"، وتمنى تقديم فيلم غنائي استعراضي تقوم ببطولته ابنته المطربة نسمة محجوب.