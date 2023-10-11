فن ومشاهير

"موت الأطفال قسوة لا تحتمل".. كندة علوش تعلق على أحداث فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها الشديد بسبب الأحداث التي تتعرض لها دولة فلسطين.

وكتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "الحرب بشعة.. والظلم بشع والعجز بشع والدمار بشع وموت الأطفال ألم وظلم وقسوة لاتحتمل.. يارب إن لم نتابع ما يحدث قتلنا الإحساس بالذنب وإن تابعنا قتلنا الإحساس بالعجز وبين هذا وهذا مئات الأبرياء يقتلون كل ساعة.. ارحمهم يارب العالمين وانصرهم نصراً عزيز".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش فيلم "نزوح"، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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