انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد مرور 10 أشهر على خطبتهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الصفحة الرسمية لموقع "عرب وود"، عبر موقع "إنستجرام"، انفصال الفنانة رنا رئيس عن خطيبها يسري علي بعد مرور 10 أشهر على علاقتهما.

ونشر "عرب وود" صورة من حفل خطوبتهما، على "إنستجرام"، وعلق: "انفصلت رنا رئيس عن خطيبها يسري علي بعد مرور 10 أشهر على علاقتهما وحذفت جميع الصور التي تجمعها بخطيبها، فيما ألغت متابعة حسابه على تطبيق "إنستغرام".

واحتفلت رنا رئيس، يوم الخميس ٢٢ ديسمبر الماضي، بخطوبتها بشكل رسمي، وسط أسرتها ومجموعة من أصدقائها المقربين.

كانت رنا استقبلت طلب الخطوبة من شريك حياتها المستقبلي، في برنامج الإعلامية منى الشاذلي "معكم" بصورة مفاجئة، إذ سألتها منى عن حالتها العاطفية، فأجابت الفنانة الشابة بأن هناك مشروع ارتباط قريب، وقبل أن تسترسل في الكلام كان خطيبها يخرج من بين الجمهور المشارك فى تصوير الحلقة، وعرض عليها الارتباط وقام بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته رنا، على الفور في حضور شقيقتها الكبرى وشقيقها الأصغر.