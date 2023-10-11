غياب نجوم الفن عن جنازة المخرج علاء محجوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهت صلاة الجنازة منذ قليل على المخرج علاء محجوب من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الجنازة غياب نجوم الفن، وحضور الأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وكانت ياسمين محجوب "ابنة شقيق المخرج الراحل"، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقل إلى رحمة الله عمي الأستاذ علاء محجوب، والد سلمى محجوب ونسمة محجوب، برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة"؟

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري".

المخرج الراحل علاء محجوب، أخرج 3 أفلام ، وهي "عشماوي"، و "شاهد إثبات"، و"الرقص مع الشيطان"، وتمنى تقديم فيلم غنائي استعراضي تقوم ببطولته ابنته المطربة نسمة محجوب.