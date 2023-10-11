وائل عبد العزيز ينشر صورة مع أحمد حلمي :"خبر دخوله وعكة صحية غير صحيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان وائل عبد العزيز صورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق وائل على الصورة :"حلمي بخير، وخبر دخوله وعكة صحية غير صحيح".

وخاض حلمي، جولة بالسعودية لعرض مسرحيته "ميمو" بعدد من المدن بالمملكة بينها الرياض وجدة وأبها.

مسرحية "ميمو" تم عرضها لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض.

ويعد العمل عودة لحلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، إذ كان آخر أعماله "حكيم عيون" مع النجم الراحل علاء ولى الدين، والفنان كريم عبدالعزيز.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.