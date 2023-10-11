"بالحجاب".. ياسمين صبري تنشر فيديو من زيارتها لـ مسجد الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو خلال زيارتها إلى "أبو ظبي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الفيديو مرتدية "عباءة وحجاب" وهي تتجول في مسجد الشيخ زايد.

وعلقت ياسمين :" شكراً جزيلاً حكومة أبو ظبي و دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي على الدعوة الجميلة لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، شكراً جزيلاً على طيبة أخلاقكم، زيارة تسعد العين والروح".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

وتنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند"، و "ليلة هنا وسرور".