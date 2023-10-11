دنيا بطمة تحتفل بيوم ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بيوم ميلاد ابنتها "ليلى روز"، حيث كشفت ملامحها لأول مرة، بعد أن كانت تحرص على عدم نشر صورة واضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قالب كيك تتوسطه "باربي"

ونشرت دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مجموعة من الصور وثَّقت من خلالها أجواء الاحتفال بيوم ميلاد ابنتها، حيث ظهرت برفقة ابنتيها "ليلى روز" و"غزل" وهن يحتفلن أمام قالب كيك باللون الوردي تتوسطه "باربي" وعلى جانبيه حقائب ومستحضرات تجميل.

وقالت دنيا بطمة في تعليقها على الصور: "بناتي الحب الأول والأخير.. الله يحفظكم لي حبيباتي غزل وليلى روز يا رب ونشوفكم في أعلى المراتب ويحفظ أولاد المسلمين أجمعين". كما نشرت دنيا مقطع فيديو برفقة ابنتها "ليلى روز" وقالت في تعليقها على الفيديو: "وأخيراً العام الثالث.. يوم ميلاد سعيد أميرتي الصغيرة ليلى روز.. ما شاء الله".

دنيا بطمة أطلقت أغنية جديدة هذا الصيف

وكانت الفنانة دنيا بطمة قد أطلقت أغنيتها الجديدة "خربوشة" هذا الصيف، وتحظى الأغنية بنجاح كبير حيث تقترب من سبعة ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ طرحها قبل حوالي الشهرين. وتنتمي الأغنية إلى اللون الشعبي المغربي حيث تفاعل معها الجمهور بشكل واسع ودخلت الترند المغربي عند إصدارها.

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