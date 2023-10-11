هالة سرحان تطالب بعدم السخرية من عودة شاحنات المساعدات المصرية بعد تهديد اسرائيل

ميرنا وليد - بيروت - طالبت الإعلامية المصرية هالة سرحان من المصريين والعرب عدم السخرية من عودة قوافل الإغاثة والمساعدات المصرية من معبر رفح - الحدودي بين القطاع ومصر - وذلك عقب تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف الشاحنات.



وكتبت سرحان:"هل يمكن ان اناشد المصريين والاخوة العرب عدم السخرية والتنكيت والتحفيل بلغة الشباب علي عودة قوافل الاغاثة والمساعدات المصرية وضرب معبر رفح. هل تعلمون انه لو اصرت مصر علي المضي في تحريك القوافل نحو غزة سيتم ضربها وبالتأكيد سترد مصر بالدفاع عن ابنائها وارضها وهنا تجد اسرائيل ذريعة الي الدخول بحجة اعتداء المصريين الذين هم في الواقع يدافعون عن اراضينا وتجرجر مصر الي الانخراط في حرب لاتنساقوا وراء المرتزقة والخونة بالعكس اخرسوهم. هذا هو حلم اسرائيل حتي تكتمل منظومة احتلال غزة وسيناء اللي هي طالعة من عينيهم بعد خروجهم في اتفاقية السلام".