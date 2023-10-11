نجيب ساويرس في أول تعليق على تأجيل مهرجان الجونة

ميرنا وليد - بيروت - علّق رئيس مهرجان الجونة السينمائي نجيب ساويرس على حقيقة تأجيل الدورة السادسة من المهرجان في دره على سؤال متابع جاء فيه :"في خبر بيقول إن مهرجان الجونة تأجل أسبوعين يا عم نجيب علشان أحداث غزة، الكلام دة صح؟، ليجيبه ساويرس :"صح طبعاً مش معقوله نحتفل واخواننا بيعانوا من قصف وتدمير وقتل.

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وكان جاء في بيان التأجيل الصادر عن إدارة مهرجان الجونة التي تقام دورته السادسة من 27 تشرين الأول/أكتوبر – 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل :"في خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي " سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان. إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كل الأطياف والفئات و بالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا أننا أرتأينا انه من واجبنا أن نلتزم بأقامة المهرجان بدورته السادسة 2023، ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي"، دعونا جميعاً نعطي فرصة للسلام أن يسود".