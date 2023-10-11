ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة شمس الكويتية عن حبها للمملكة العربية السعودية والسياحة فيها وذلك في مقطع فيديو جرى تنافلهمن قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدت شمس وهي تقود سيارتها وقد تحدثت إلى محبيها قائلة :"إذا بصفي مخي وبستأنس جيت السعودية.. لكن ما حدا يزعل مني السياحة في المملكة في الجنوب لأن كل مؤهلات الوناسة والطبيعة والتعامل في الجنوب".

وقامت شمس بجولة على المدن و القرى السعودية تحت اسم "جولة شمس - تور باي شمس"ن فكانت أولى محطاتها مدينة جدة، حيث جالت على الأحياء الشعبية و الحارات التي استقبلها فيها سكّان المنطقة بمحبّة كبيرة.

كما زارت مدينة الطائف، ومدينة الباحة في جنوب غرب المملكة.

وكان عرض مميّز للعرضة السعودية، فشاركتهم شمس هذه الأجواء المفرحة التي نقلتها بمقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن حسب وصف شمس فهي تحب جمال طبيعة جنوب المملكة وطريقة التعامل مع الزائرين فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تشيد بالمملكة العربية السعودية وتعبر عن حبها لها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.